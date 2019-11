Christian Domínguez quiere participar en el Mister Perú (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El entrenador personal de Christian Domínguez, más conocido como la ‘Mackina’, se presentó en la última edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’, para comentar sobre la relación de Pamela Franco con el cumbiambero.

En conversaciones con Magaly, la ‘Mackina’ comentó que está preparando a Christian Domínguez para que participe en el Mister Perú.

“Lo estoy preparando para que, si Dios quiere, participe en el Mister Perú (…) él se va para la categoría ‘Mensixfeet’. Con el tema competitivo, ellos buscan (el concurso) la definición muscular y la estética, yo trabajo mucho con sus piernas y en sus glúteos”, comentó el entrenador personal.

Cabe mencionar que el entrenador afirmó que en el mundo de la farándula y los chicos reality, el 99% de ellos utiliza anabólicos.

”Mira, en realidad toda la farándula usa anabólicos, te lo puedo afirmar porque no solamente entreno a Christian, he entrenado a mucha gente de la televisión, entre ellos chicos reality, y todos usan (...) No puedo decir todos pero sí el 99%”, señaló.