Christian Domínguez responde a Arturo Chumbe tras revelación de supuesta infidelidad de Isabel Acevedo

Christian Domínguez rompió su silencio luego de que el coreógrafo Arturo Chumbe reveló en una entrevista de televisión que Isabel Acevedo habría empezado una relación con el cumbiambero cuando aún era pareja de Kervin Valdizán.

El empresario indicó que lamenta estas declaraciones del bailarín y que estaría hablando sobre se tema porque no tiene trabajo.

"Cuando falta dinero o no hay chamba, el que no cae, resbala. Es lamentable que todavía haya gente así, pero qué se puede hacer. Hay una diferencia de cuando dependes de tu trabajo o dependes de otra cosa para generar ingresos. En mi casa me enseñaron a ser varón y no hablar nunca de una mujer", dijo Christian Domínguez al Trome.

También aseguró que si se cruza en la calle con Chumbe le mandaría un mensaje. "Si fuera varón el que opina, tendría a quién encarar. Si me lo cruzo en algún momento, solo le diría: ‘qué lástima’, pero lo más probable es que no me dé cara", dijo al mencionado medio.