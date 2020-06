El cantante de cumbia Christian Domínguez se mostró muy feliz al lado de su pareja, Pamela Franco, quien es la contadora de su nuevo negocio de la venta de conservas de pescado y protectores faciales.

“Como te digo ella es la contadora de todo esto que hacemos. Lo que yo emprendo lo hago con ella. Le digo que me aconseje mucho, está pendiente”, expresó el líder de la orquesta Internacional en diálogo con Día D.

Por su parte, Pamela Franco es la persona que siempre ayuda a Christian Domínguez en el nuevo emprendimiento que decidieron formar luego de que el nuevo coronavirus no permita que las orquestas musicales den conciertos por la concentración de público.

“(Me gusta) su carácter. No me habla como bebito, me habla como hombre, como nos gusta a todas las mujeres”, comenta la cantante y bailarina de cumbia.

Asimismo, Domínguez reveló que se iba a sacar con Pamela Franco en noviembre de este año, pero el evento fue postergado debido a la pandemia por el coronavirus.

