Christian Domínguez se muestra indignado por viaje de ‘Chabelita’ a Punta Cana

Mediante sus historias de Instagram, Christian Domínguez confesó que Pamela Franco ya tiene detalles muy especiales con él, como por ejemplo cocinarle para que el cumbiambero cene luego de una ardua presentación.

“Miren aquí, el arroz integral, la dieta, con su gelatina caliente, con su café. Ahora, ¿quién creen que me ha cocinado toda esta delicia? Pues una mujer espectacular”, comentó el cantante.

INDGINADO POR EL VIAJE DE LA CHABELITA

Christian se mostró indignado ante cámaras, pues la ‘Chabelita’ utilizó los pasajes de Punta Cana que él compró por motivo de celebrar su próximo aniversario, con sus amigas.

Isabel Acevedo mostró los pormenores de su viaje mediante sus historias de Instagram.

“Lo que me molesta a mi es que esto salga, por lo que se muestra, es que me tiene que preguntar. Si uno va a ser así (gesto con las manos) cerradita la boca, va y viene, no pasa nada”, dijo enfurecido el cantante.