¿Falta de empatía? El líder de la orquesta Internacional, Christian Domínguez, compartió videos mediante sus historias de Instagram para promocionarse que estuvo como invitado en el ‘Wasap de JB’, y se empezó a reír de su participación. Esto en medio del luto de su pareja, Pamela Franco, por la muerte de su madre.

La acción de Domínguez fue calificada como desatinada por usuarios de las redes sociales porque esperaban a que se abstenga de realizar cualquier publicación para expresarle solidaridad a la integrante de ‘Alma Bella’.

Christian Domínguez se ríe en Instagram mientras Pamela Franco está de luto por muerte de su madre

El programa ya estaba grabado y el cantante respondió preguntas sobre su expareja Isabel Acevedo, quien le devolvió una camioneta que estaba a la nombre de la ahora competidora de ‘Esto Es Guerra’.

Pese a los cuestionamientos, cabe recordar que Pamela Franco declaró en alguna oportunidad que Christian Domínguez la apoyó con la enfermedad que padecía su madre.

“Él llegó a mi vida en un momento muy difícil. Llegó para levantarme y día a día me lo demuestra, en realidad nos lo demostramos, y para mí eso me llena y me hace feliz. Soy feliz y eso es lo que me importa, tengo el hombre que quiero porque así lo decidí y vivo mi amor intensamente”, dijo Franco.

Sin importarle las críticas, Franco remó contra la corriente en su relación con Domínguez. “No me importa que digan si es rápido, o por qué, pero sinceramente lo puedo resumir. Yo te amo mucho y no solamente me gusta decirlo, sino que trato de ser mejor persona, mejor mujer, día a día para hacerte feliz”, indicó.

VIDEO RELACIONADO

Karla Tarazona habla de Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. (Video: Latina)