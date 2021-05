El pasado lunes 3 de mayo, Christian Domínguez y Janet Barboza protagonizaron una tensa discusión luego que la conductora criticó la presentación de Pamela Franco, pareja del cantante, en “El artista del año”.

“La ignorancia es atrevida y en este país pasa mucho esto, la persona ignorante opina”, señaló Domínguez a Barboza en dicho momento.

Ante esta situación, Barboza se presentó al día siguiente anunciando que su compañero Domínguez fue “suspendido” de “América Hoy” por decisión de ella. Llegó el día miércoles 5 de mayo y Christian regresó a las pantallas de América TV.

“Buenos días, excomadre, escúcheme. Yo estaba preocupado porque vi las noticias que me habían suspendido, llamé al gerente ayer. (Yo estaba) sorprendido porque el lunes que salimos de aquí, me aplaudían y decían ‘maestro, por fin, eres la voz del pueblo’, me di cuenta que todo era una broma”, comentó el cantante a su regreso.

Ante esta discusión televisiva de los conductores en el set de “América Hoy”, este medio se comunicó con Christian Domínguez, donde explicó la dinámica del programa y su postura al respecto.

“Todo es bajo un contexto divertido. El programa no busca algún tipo de polémica, ni con los invitados, ni entre nosotros (los conductores). Nos vacilamos y algunas veces nos decimos las cosas, pero siempre vemos la manera de hacerlo de manera lúdica”, señaló el cantante.

“Nos decimos las cosas, las disfrazamos de alguna manera y nosotros tenemos que ser bastante hábiles para responder. Creo que ahí está el éxito del programa en esta temporada... Edson Dávila (’Giselo’) también bromea mucho con Janet (Barboza), él la fastidia y ella juega con menospreciarlo con su trayectoria en la televisión, todo se lleva de manera cómica y lúdica”, explicó.

Sobre su relación profesional con Janet Barboza, el colaborador de “América Hoy” señaló que todo se trata de “personajes” dentro del espacio matutino y nada es personal.

“Ella (Janet Barboza) constantemente me puede poner ‘al centro’, pero es mi personaje como colaborador del programa. Nos decimos la verdad entre comentarios lúdicos. Hay días en que esos comentarios son hacia mí, pero hay otros días donde ‘la atacan’ a ella”. Todo es recíproco”, contó.

“Nuestra relación es con mucho respeto. A Janet la conozco desde hace muchos años. Digamos que ambos no somos nuevos, yo llevo 21 años en esto (en la televisión) y ella tiene mucho más que yo. Cuando se apagan las cámaras nos despedimos como si fuéramos compadres y nos decimos: ‘ya nos vemos comadre, todo es bromita’ y ella me responde con un ‘tú sabes cómo es esto’. No hay una mala onda”, agregó.

El cantante de la ‘Gran orquesta internacional’ aclaró que él tiene un papel lúdico en el espacio liderado por Ethel Pozo y que “los comentarios son de buena onda y no se ríen de ti, sino que se ríen contigo”.

“Creo que si ella supiera que mis comentarios son de mala onda, de repente ni nos saludaríamos... Creo que la gente debe ver el programa diario para que puedan entender. Así yo vaya o no al programa, siempre hay comentarios entre los colaboradores y disque buscan mi reemplazo”, sentenció.

Además, la pareja de Pamela Franco se refirió a Ethel Pozo, a quien considera su jefa. “Con Melissa (Paredes) me llevo bien, pero es con quien menos me veo porque yo voy (al programa) cuando ella no va... Y Ethel (Pozo) para nosotros es la jefa. El personaje de ella es de mediadora, ella te lanza las cosas con una elegancia, ella es la buena. Ese es el tema de nosotros, el llevar las noticias y las opiniones de manera lúdica, y el que se pica, pierde”, dijo.

Finalmente, Christian Domínguez confesó que él preferiría que sus compañeras de conducción no toquen temas personales del pasado porque él ya tiene una nueva vida al lado de Pamela Franco y su hija.

“Yo preferiría que no se tocara porque son etapas de mi vida que forman parte del pasado. La gente en el país está acostumbrada de vivir en el pasado o en el futuro y no en el presente. En mi presente, yo tengo una familia y por respeto a ellos, no me gustaría que los toquen”, reveló.

“Si tengo que tolerarlo, lo tolero, pero cuando hay un exceso es cuando yo también comienzo a lanzar ‘mis balas’. Cada día es un partido de fútbol y hay que saber cómo hacerla en televisión. Que uno se moleste, no es una posibilidad, hay que hacer que se rían contigo”, concluyó.

