El cantante de cumbia y coanimador del programa matutino, Christian Domínguez se reencontró con su expareja Vania Bludau en ‘América hoy’ y se saludaron con un choque de puños.

La pareja no se reencontraba desde hace dos años, según comentó el propio líder de la agrupación ‘Gran Orquesta Internacional’. Todo se dio, debido a que en el programa se tocó el tema: ‘¿Se puede ser amigo (a) del ex?’. Minutos antes de que Bludau ingrese al set, el cantante opinó al respeto.

“No tendrías por qué (ser amigo de tu ex), puedes causar malos entendidos, un fastidio innecesario. A no ser que seas soltero, y allí puede ser... Si tienes hijos hay respeto”, señaló Domínguez, refiriéndose a su relación con Karla Tarazona.

De inmediato, su compañera Ethel Pozo le preguntó si mantiene una relación de amistad con Vania Bludau. A lo que, sin dudarlo, el cantante contestó: “No, no, no... No la veo desde hace tiempo, pero me la crucé por el canal, quizás hace un par de año (que no la veo)”.

Tras su respuesta, ingresó Vania Bludau quien expresó su extrañeza de que Christian Domínguez haya aceptado estar en el set con ella. Sin embargo, el cantante y empresario dejó en claro que no tiene problemas con ella.

