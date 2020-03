Christian Domínguez se mostró muy molesto por un reciente video que publicó su expareja Isabel Acevedo en la popular red social Tik Tok, en donde supuestamente le habría enviado una indirecta al cumbiambero.

En el video que también se puede ver en su cuenta de Instagram, aparece la popular ‘Chabelita’ bailando junto a sus amigos y Tepha Loza. “Qué tú pensabas que si me soltaba, yo me iba a morir”, se escucha decir a la bailarina, mientras que uno de sus compañeros hace el recordado paso del ‘Tic tic tac’.

“La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, dijo muy fastidiado Christian Domínguez al ser consultado sobre el tema.

Asimismo, el cumbiambero sorprendió al revelar que el verdadero motivo por el que terminó con Isabel Acevedo fue porque ella lo obligó a elegir entre su pequeño hijo y ella.

Christian Domínguez califica de “patético” video de Isabel Acevedo. (Video: América TV)