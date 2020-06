Christian Meier se presentó en la noche de este viernes 19 de junio, mediante videollamada, en la Teletón digital “Por un Perú sin hambre” y mandó un fuerte mensaje a influencers para que presten sus plataformas en ayuda de los pequeños empresarios.

“Además, pedirle a la gente que tiene muchos seguidores, que son actores famosos, cantantes, músicos, que presten sus plataformas, que todo no es canje, que no todo tiene que ser cobrando, que no todo tiene ser a cambio de que nos manden una chompita, un par de zapatillas. Pongamos nuestras redes a disposición de la gente que realmente lo necesita”, expresó el actor.

Christian Meier despotrica contra influencers en Teletón

Como se recuerda, Meier prestó sus redes sociales para que emprendedores tengan más visualización y sus productos lleguen a más personas. Esto como parte de la reactivación económica tras la paralización a causa del coronavirus.

“Entonces, una vez más invito a cualquier famoso del Perú o del mundo que quiera. Por lo menos, yo presté mis plataformas por 48 horas, un día para Twitter y otro para Instagram. No se les pide más, no cuesta, no perdemos dinero, no dejamos de ganar cosas, al contrario, creo que como personas cubrimos mucho más. Invito a la gente”, manifestó.

Solidario con los afectados

Christian Meier se solidarizó con los ciudadanos que perdieron sus trabajos y que no perciben ingresos a causa de la crisis provocada por la enfermedad respiratoria.

“Es momento de que todos nos demos la mano como país, como peruanos. A algunos nos ha tocado estar afuera. A mí me hubiera encantado estar en casa por lo menos para sentir a mi familia más cerca, mis padres están haciendo cuarentena, hace cinco meses que no pueden ver a sus hijos ni a sus nietos. Creo que tenemos que hacer lo posible para ayudar a esta gente que nos necesita”, indicó.

La vez que también arremetió contra influencers

No es la primera vez que Christian Meier arremete contra los usuarios que usan sus redes sociales y gran alcance de público para beneficio propio en lugar de ayudar a las personas.

“Quedará grabado en los libros de historia que los -mal llamados- ‘influencers’ no sirvieron para nada en los tiempos de crisis”, escribió Twitter hace algunos meses.

Donaciones

Para las donaciones el público podrá ingresar en la Pagina Web Teletón: www.teleton.pe con todas las tarjetas Visa y Mastercard del Perú y del extranjero. Los clientes de Scotiabank – Interbank – BBVA - BanBbif, podrán donar a través de PLIN al número 984 200 200. Utilizar los canales digitales BCP – Banca Móvil – Banca por Internet y Yape. También, las cajas recaudadoras de Plaza Vea y Vivanda. Página web de Promart https://www.promart.pe/

