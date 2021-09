El cantante de cumbia Christian Yaipén no pudo evitar quebrarse luego de recibir una sorpresa en el aniversario del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, donde recibió un piano como regalo.

Durante el programa, el conductor de Panamericana Televisión invitó al vocalista del “Grupo 5” a tocar el piano juntos a sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado, sin embargo, luego lo sorprendió regalándole este instrumento de la marca Pearl River.

“A mi me han regalado de todo pero yo más o menos sabía lo que me iban a regalar en los programas o algo así. No tengo palabras para agradecerte tan bonito regalo, para un músico, para un niño soñador que siempre quiso tener un piano en su sala”, señaló visiblemente emocionado el intérprete de “Motor y motivo”.

El menor de los Yaipén agradeció el regalo con un abrazo al conductor, quien bromeó señalando que había comprado el piano para sus hijas y que ellas no aprendieron a tocar nunca.

“Lo más increíble, que el país sabe perfectamente, compré el piano para mis hijas para, ¿para qué sirve? Si ni tocan. (…) dos dedos izquierdos tienen. Ahora que se lo llevan vayan a aprender allá (casa de Christian Yaipén)”, ironizó.

