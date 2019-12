El vocalista principal de ‘Los Juanelos', Christian Ysla, conversó en exclusiva con Correo tras sufrir un ataque de miembros del grupo autodenominado ‘La Resistencia’ y afirmó que siente pena porque es el trabajo que ellos realizan y explicó el porqué se mantuvo tranquilo pese a los agravios que recibía.

“El mejor ataque fue dejarlos hablar, no tendría que decir nada, simplemente darles foco a esa gente para escucharlos. (Siento un) poco de pena, es su trabajo, es una pena que tengan que vivir de eso. Ojalá que pronto encuentren un trabajo donde no tengan que exponerse y tener que ponerse de esa forma, porque, al final, a nosotros nos hacen un favor. Pronto se acabará esto y tendrán que buscar otro trabajo”, afirmó el cantante de música criolla a este diario.

El también comediante contó que lo sucedido con los simpatizantes de Rosa Bartra, candidata por Solidaridad Nacional, refleja una realidad de la política peruana y que cuando salió de la radio Exitosa, en donde fue entrevistado con ‘Los Juanelos’ por Nicolás Lúcar, se encontró con un grupo de gente que lanzaron improperios contra él.

“Fue precioso, un momento espectacular para nosotros. Encontrarnos con una realidad que nosotros hace tiempo la teníamos tan presente, como es nuestra política tan sucia. Te atacan sin la menor consideración, no respetan nada. Era un manchón lanzando improperios, una cosa increíble, la verdad es que me da risa y gusto porque, al final de cuentas, ese es un reflejo de que lo que estamos haciendo, criticar a todos estos sinvergüenzas. Obviamente, no doy más calificativos de lo que pienso porque no quiero que me metan preso y que inventen cosas, pero son gente que le ha hecho mucho daño y le quiere hacer mucho al país”, manifestó Ysla.

Christian Ysla dice tener miedo a los políticos, a tal punto de llegarse a pasar huevo. Tal como dijo cuando se cruzó con Rosa Bartra en la mencionada radio. Esto habría originado la indignación de ‘La Resistencia’.

“La mayoría de políticos a mí me da miedo, con todo el año que nos han hecho, yo agradezco que se haya disuelto este Congreso, obviamente, un político me da miedo y me da ganas de pasarme huevo. Después, Nicolás Lúcar me dijo de que ella siempre decía que la atacaba, porque era agresivo con ella, entonces se quedó callado y la dejó hablar. Yo le dije que después de eso te habrás tomado un litro de mylanta. Imagino que todo eso les afectó a los señores de ‘La Resistencia’”, sostuvo el líder de ‘Los Juanelos’.

“El estilo de esa gente es trasformar las cosas, de manipularlas para hacer daño. Tengo mucho cuidado con lo que digo, porque sé que esta gente se puede aprovechar de este tipo de cosas. Nunca voy a decir que una persona es ladrón o corrupta, porque no soy ningún fiscal para estar acusar. Soy un comediante que vive esta realidad que nos regalan y critico”, agregó.

Los Juanelos son insultados en vivo por La Resistencia, grupo simpatizante de Rosa Bartra