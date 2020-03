Después de varios años de lucha por conseguir poco a poco sus objetivos, Cielo Torres ahora brilla con luz propia: es actriz de telenovela, teatro y hará su debut en el cine, pero también es cantante y acaba de lanzar su nuevo videoclip “Nunca es suficiente”.

En este video, la cantante sorprende al interpretar un tema de desamor y, sobre todo, por el beso apasionado que se dio con el chico reality Maximiliano Kramer.

Tras ser compartido en YouTube, el clip ya supera las 40 mil reproducciones y los usuarios comenzaron a rumorear una posible relación, pero ninguno de los protagonistas ha confirmado. A esto se suma que en el videoclip anterior, “Más fuerte”, Cielo Torres también besa al “guerrero”.

Con “Nunca es suficiente”, la artista nacional vuelve apostar por el género de la salsa y asegura que las mujeres cada vez cumplen un rol importante en la música.

“Las mujeres estamos siendo imagen de la salsa. Varias cantante y orquestas femeninas se escuchan con mayor frecuencia en nuestro país y muy pronto será en el mundo”, indicó en Escena de RPP.

SUS INICIOS

La recordada Sabrina de la telenovela “Ojitos hechiceros” contó que en sus inicios tuvo carencias, ya que dejó a sus 19 años su querida Tacna para venir a Lima a buscar oportunidades.

“Yo no tenía familia acá (Lima) y ellos no tenían dinero. Siempre miraba la pantalla como algo inalcanzable, pero a base de esfuerzo logré un poquito estar en la televisión. Yo vine con Agua Bella, luego me salí para estudiar teatro tres años y sí, no tenía nada ni para comer”, relató.