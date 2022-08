Cielo Torres viene consolidando su carrera no solo en la actuación y la conducción, sino también en la música, pues ha sido presentada junto al cartel de artistas que se presentarán el domingo 28 de agosto por el aniversario de Tacna, su tierra natal, donde compartirá escenario con Gian Marco y Noel Schajris.

La artista se mostró entusiasmada, ya que será la primera vez que cantará en su tierra natal como solista y junto a su orquesta completa.

“Estoy tan emocionada de poder presentar mi show en mi tierra, demostrando que una tacneña como ellos pueden estar en el mismo escenario con Gian Marco o el romántico de Noel Schajris”, sostuvo emocionada Cielo Torres.

Esta presentación de Cielo se dará e la Feritac 2022, como parte de las celebraciones por el aniversario de Tacna, en donde también habrán diversas actividades culturales y sociales.

“Volver a mi tierra que me vio nacer me trae mucha emoción, así que no se pueden perder este evento tan grande que se celebra todos los 28 de agosto”, dijo.

De esta manera, Cielo Torres continúa con su carrera musical, la conducción del programa “Domingos de Fiesta” y con su participación en el circo “Volver”, de La Chola Chabuca, que es uno de los más visitado en esta temporada.

