Cielo Torres: "Pasé hambre, sueño y humillaciones"

“De niña siempre soñaba cantar en un escenario frente a miles de personas”, cuenta Cielo Torres, hoy convertida en una de las villanas más reconocidas de la televisión.

Pese a las dificultades que tuvo que pasar, Cielo le sonríe a la vida, principalmente por sus nuevos proyectos. Acaba de lanzar su nuevo cover “Más fuerte”, y está próxima a lanzar una canción propia. Además, será parte del musical “Pantaleón y las visitadoras”, que se estrenará el 24 de mayo. De la joven de 19 años que dejó su natal Tacna, hoy quedan los recuerdos que comparte en esta entrevista para OJO.

En la serie “Ojitos hechiceros”, ¿fue difícil interpretar a Sabrina?

El poder interpretar un personaje completamente diferente a mí fue el mejor reto, hasta ahora, en mi vida. Cuando me dijeron que iba a ser una antagónica, no sabía cómo hacerlo. A pesar de que he estudiado para esto, tuve miedo de no cumplir con las expectativas de los directores y del público, pero no dejé que el temor me gane y me preparé mucho.

Saliste de tu natal Tacna para cumplir tu sueño de ser cantante...

Mucha gente no sabe que vengo cantando desde hace años, algunos recién me conocen por la novela, pero la verdad es que salí de mi casa, dejando a mi familia, para venir a Lima a buscar oportunidades. Muchas veces me dijeron que no insista más, pero nunca me rendí. Creo que la terquedad hizo que yo insistiera y llegara adonde estoy. El camino no fue fácil, pero no me arrepiento de nada de lo que he pasado, así haya pasado hambre, sueño, depresión o humillaciones, todo me ha enseñado a crecer y a ser más fuerte.

¿En un país machista como sientes tú el apoyo a las artistas mujeres?

Es complicado para cualquier artista, sea hombre o mujer. Nosotros nos debemos al público si le gusta o no lo que hacemos pero, obviamente, por ser mujeres estamos más expuestas a muchas cosas.

¿Cómo cuáles?

En mi caso, he estado expuesta a un montón de personas que han querido lastimarme. Desde las mismas compañeras, porque lamentablemente existe la envidia laboral en todos lados, sobre todo, cuando hay egos de por medio de “quién es la más bonita o quién tiene mejor cuerpo”; hasta productores que quieren aprovecharse de una que está sola, está chiquita.

¿Crees que en muchas agrupaciones tratan de sobreexponer a las mujeres?

Sí. Me ha pasado mucho, desde productores hasta dueños de locales muy importantes que, obviamente, prefieren ver una foto de una mujer en bikini que a una mujer con ropa normal, porque eso es lo que vende. Y esto pasa porque lamentablemente el público también lo pide. Vivimos en una sociedad machista donde el hombre, cuando sale de su casa, quiere ver chicas sexys. Entonces te dicen: “Si tú quieres ser famosa, tienes que mostrar un poquito más”.

¿Te ha pasado?

Descaradamente me lo han dicho, y sutilmente también, hasta me han solicitado operarme. En muchas agrupaciones de mujeres las condiciones para entrar es que te pongan trasero, que te hagan la lipo o te pongan senos, si no no vendes. Estos grupos venden cuerpos. He escuchado a mis amigas que me cuentan que no se pueden salir del grupo, porque están pagando la operación que le han hecho. No estoy en contra de ponerme algo sexy u operarme, pero será cuando yo lo decida, no porque alguien me lo pida o porque me condicionen.

Mientras cantabas, ¿has sufrido alguna humillación en los escenarios?

Sí, siempre va a haber un borracho faltoso que te dice alguna cochinada y tú no vas a evitar sentirte mal, incluso, algunas veces con una sola palabra, con una sola mirada, te desnudan y te sientes intimidada. Me ha sucedido.