Tras pasar una larga temporada fuera de los sets de televisión, la recordada modelo Cindy Marino estuvo en el programa de “En Boca De Todos”, donde apareció junto a su hija que ahora es adolescente.

La también actriz cómica no pudo ocultar su orgullo por su pequeña Pía, quien ya se encuentra en quinto de secundaria y que además ya ingresó a una universidad de la capital con apenas 16 años.

Al verlas juntas, la conductora Maju Mantilla, al igual que Ricardo Rondón, se mostró sorprendida por el enorme parecido e incluso dijo que ambas podían ser confundidas como hermanas.

Cindy Marino se presentó esta tarde en el magazine conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi, donde además se animó a contar detalles de la relación que tiene con su menor hija.

“Estamos muy contentas, gracias a Dios Pía es una niña que la tiene súper clara para la edad que tiene. No he tenido el problema con ella debido a que no sabe qué estudiar”, comentó la modelo, quien admitió que han atravesado etapas difíciles debido a su edad.

