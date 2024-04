Cinthia Vigil, una de las víctimas del Dr. Fong, mostró un audio donde confronta al cirujano luego de que pusiera en riesgo su vida tras inyectarle polímeros. La diseñadora contó que dicha grabación ya está en manos de la Fiscalía.

“ Se te pasó a ti, se te pasó en ese momento (…) Me dijiste que ya había pasado con una paciente ¿Por qué no me dijiste? ”, le reclama Vigil.

Luego, Víctor Barriga Fong reconoce su error: “ Bueno, pues sí pues, se me pasó ”.

Durante una entrevista con América Hoy, Cinthia dijo que Aldo Villalta, administrador de la clínica del denunciado médico, la contactó para darle 2 mil dólares, pero no aceptó el dinero.

“ Cuando yo estuve el segundo día, ellos me quisieron dar ese dinero, esos dos mil dólares. Gracias a Dios yo no acepté porque si no yo no podría hablar, ese es su modus operandi ”, sostuvo.

Victor Barriga Fong acepta culpa en cirugía sobre diseñadora Cinthia Vigil.

Esposo de Muñequita Milly indignado por condolencias del Dr. Fong: “Es una burla”

La reciente muerte de la Muñequita Milly ha dejado de luto el mundo de la música peruana. En una reciente entrevista del programa de Magaly Medina, Wilfredo Quispe, esposo de la cantante, se mostró indignado por el comunicado del Dr. Fong en sus redes sociales.

“Es una burla, como va a apoyar, si es el principal responsable, si él es el asesino”, declaró Wilfredo ante las cámaras de Magaly Medina.

Además, el hermano de la Muñequita Milly también se mostró indignado, pues el cirujano dejó a entrever que todo fue culpa de la intérprete.

“Qué tal descaro de este señor doctor para tener esa conciencia y publicar (el comunicado) de esa manera, tratándose de burlar de la familia”, expresó Oliver.