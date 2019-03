​Claudia Meza pierde la corona de Miss Trujillo 2019

Síguenos en Facebook

Claudia Meza, quien fuera la Miss Perú Trujillo 2019, se mostró sorprendida tras haberse enterado por televisión que había perdido su corona de reina de belleza.

Es así que Claudia Meza se presentó en Magaly TV, la firme, y aseguró que se había enterado de la decisión a través de los medios de comunicación: "Yo me he enterado al igual que todos por la televisión, no estaba enterada de que me habían destituido del título", sostuvo.

Tras esto, Claudia Meza aseguró lo siguiente: "A mí no me informaron por ningún medio mis directores regionales de que a mí se me iba a quitar el título; es más, yo tuve una conversación con uno de mis directores porque son dos, y ellos me dijeron que aún tenía el título como Miss Trujillo", se le escucha decir.

Recordemos que Claudia Meza hizo una denuncia de haber sido drogada en la misma fiesta de Asia a la que asistió Poly Ávila, quien denunció también el presunto delito. Junto a ello, la ahora ex Miss Trujillo también denunció intento de abuso sexual.