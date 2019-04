Claudia Meza se quiebra al revelar que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Faruk Guillén (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ex Miss Trujillo Claudia Meza se quebró al revelar en 'El Valor de la Verdad' que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, tras ser drogada en la fiesta de Asia.

" No podía (impedirlo). Si yo me asusto me quedó petrificada. Sé lo que está pasando, trato de impedirlo, pero no puedo. Creo que ha sido ambas cosas, tanto el efecto de la droga como mi miedo que no podía reaccionar", expresó.

Claudia Meza aseguró que se arrepiente de haber ido a esa fiesta porque vivió momentos de terror. Confesó que observó a Guillén desnudo y lo besó, presuntamente forzándola. Además, dijo que no parará hasta verlo en la cárcel.

" A veces tengo crisis emocionales y no voy a parar hasta verlo a él en la cárcel. A Faruk. Si en un momento me arrepentí de haber denunciado porque mi expuesta y manchada emocionalmente, esto me ha hecho más fuerte y no voy a parar", manifestó la ex Miss Trujillo con la voz resquebrajada.

El abogado presente en ' El Valor de la Verdad' dijo que lo confesado por Claudia Meza constituye el delito de tocamientos indebidos.

"Hay diferentes formas en que una persona puede ser violentada. Una de ellas es esta. Llevo a una persona, la drogo o le pongo algo en una bebida, la pongo en cierto grado de inconsciencia. A partir de eso, puedo hacer una parte resolutiva. Es el delito de tocamientos indebidos", indicó el defensor legal.

