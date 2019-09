Claudia Ramírez y Diego Gemínez vivieron terrible experiencia tras quedar varados en altamar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Claudia Ramírez y Diego Gemínez se encontraban disfrutando de unas vacaciones por Colombia, sin imaginar que vivirían una terrible experiencia al quedar varados en altamar por cerca de 9 horas.

Según contó la modelo colombiana, ella y su novio decidieron visitar una isla como parte de un viaje turístico, pero la pequeña embarcación donde navegaban tuvo un problema con su motor y terminaron a la deriva en mar abierto.

"Hoy solo quiero agradecer a Dios por escucharme. Fueron más de 9 largas horas en mar abierto, donde creo que no paré de rezar y pedirle a Dios que nos ayudara (...) Me sentía tranquila al principio pero después iban pasando las horas y con ellas la oscuridad y las olas cada vez más fuertes, me sentía como en el libro de García Márquez, Relato de un Náufrago o la película del Náufrago de Tom Hanks y no podía creer que fuera yo", narró Claudia Ramírez a través de su cuenta de Instagram.

Tras permanecer por varias horas en mar abierto y ya en la total oscuridad, Claudia Ramírez contó que fue "un milagro" que entrara un poco de señal a su celular y así pudieron llamar al 911 para que fueran en su rescate.

"Quiero darle gracias a Dios y a la Armada Nacional de Colombia por el rescate, llegaron justo a tiempo!!! Cuando empezó la tormenta, sí la tormenta, que nadie nunca se espera, con razón dicen que el mar es traicionero. (...) Yo no podía ni moverme, me sacaron de allí temblando ya muerta de miedo solo podía llorar y dar gracias a Dios por la vida y por escucharnos!", agregó Claudia Ramírez en otra de sus publicaciones.