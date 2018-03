'Combate': Gian Piero Díaz lanza advertencia a hija de Melissa Klug tras enfrentamiento (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de la vergonzoso enfrentamiento que protagonizaron en vivo Samahara Lobatón y Gabriela Herrera, Gian Piero Díaz hizo una fuerte advertencia a ambas concursantes.

“Gabriela va a estar en el equipo Rojo, pero hay un pero. Como hay un proceso de eliminación en ‘Combate’, no sería justo para ella que ingrese en este momento. (...) Lamentablemente el exabrupto que tuvo en un enfrentamiento verbal con Samahara ha hecho que el ingreso de Gabriela quede en stand by. Y si Samahara repite lo que pasó la semana pasada, su situación va a ser exactamente la misma”, fue el claro mensaje del conductor de Combate.

Aunque en un primer momento el anuncio no fue bien recibido por la hija de Melissa Klug, el compañero de Renzo Schuller explicó que la radical decisión es para que las nuevas integrantes aprendan cómo se trabaja en dicho reality.

“Esto lo hacemos para que ambas, que son las más nuevas en ‘Combate’, entiendan cuál es la manera de proceder en el programa (...) No puede haber ningún tipo de agresión verbal, no puede haber falta de respeto, todo tiene que ser basado en la competencia. No nos interesa hija de quién es ni por qué vino ni cómo vino, nos interesa lo que puedan hacer en la competencia”, recalcó Gian Piero Díaz.