Yahaira Plasencia, participante del reality “El artista del año”, compartió con sus seguidores, mediante su cuenta de Instagram, un video sobre su última presentación en la competencia. En el mismo post, la salsera se refirió a su carrera musical y a su trayectoria como artista.

“Fue una semana muy complicada, sobre todo en mi estado anímico, cometí muchos errores que me han pasado factura; sin embargo, soy artista y la función debe continuar. Nunca dejaré de soñar, me seguiré esforzando para lograr todo lo que me propongo, por mi familia, mis fans y por todos los que confían en mí”, escribió Plasencia.

La intérprete de “Y le dije no” escribió un extenso mensaje de reflexión donde agradeció a sus seguidores.

“Gracias a todos los que me quieren y me siguen, fue su apoyo el que hizo que, a pesar de todo, pueda salir y dar todo de mí en esta gala. A partir de hoy prometo no defraudarlos, dejaré los nervios y los problemas de lado, y me enfocaré únicamente en dar lo mejor de Yahaira Plasencia”, añadió la salsera.

Como se recuerda, en la última gala de “El artista del año”, Yahaira Plasencia se enfrentó a Estrella Torres en un el primer versus de la temporada. Ambas hicieron gala de su voz al ritmo de “Detrás de mi ventana”, de Yuri.

Para este versus, Yahaira obtuvo el respaldo de todos los participantes del programa, excepto de Ruby Palomino, quien fue la única que apoyó a Estrella y la única que sumó dos puntos tras la victoria de Torres.

