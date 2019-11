Conductores de ‘Válgame’ se defienden de críticas tras entrevista a Mark Vito

Síguenos en Facebook

Keiko Fujimorisaldrá en libertad luego que el Tribunal Constitucional declarara fundado el hábeas córpus por la prisión preventiva que se le impuso en el marco del Caso Odebrecht.

Cabe mencionar que los canales informativos cubrieron el minuto a minuto de todas las incidencias alrededor de este tema y, el programa de espectáculos ‘Válgame’ no fue la excepción.

Mónica Cabrejos fue quien informó sobre la decisión del TC de anular la prisión preventiva. Además, la conductora de TV defendió al programa y explicó por qué hablarían de política.

“Normalmente nosotros hacemos espectáculos, entretenimiento, pero hay noticias que se tienen que dar porque es una cuestión de coyuntura y de interés nacional”, expresó.

Luego continuó con: “Mucha gente dice: ‘Los conductores de espectáculos no pueden hacer política’. No se trata de no hacer política, se trata de que esto es una cuestión que le interesa a todos los peruanos”, manifestó.