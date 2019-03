Conocida bailarina sufre robo en plena transmisión en vivo por Facebook (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conocida bailarina Deysi Araujo fue una víctima más de la delincuencia en Lima. Resulta que cuando estaba realizando una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook le robaron su celular.

En el video se observa que la exvedette estaba agradeciendo a sus seguidores de las redes sociales por los saludos que le hicieron llegar por su cumpleaños, cuando se observa una mano llevarse el móvil, al mismo tiempo que la víctima suelta un grito de terror.

"Me robaron, estaba camino a Santa Anita para animar un show, iba en un taxi de confianza y fui abordada por tres delincuentes, que se bajaron de un carro", contó Deysi Araujo a Trome.

La animadora contó que los sujetos le agredieron de manera física y también se llevaron su cartera.

"Entré en shock, me pegaron, me torcieron el cuello, me arañaron la pierna y me quitaron la cartera y el celular. Tengo mucho dolor, creo que estos malditos delincuentes me estuvieron siguiendo", manifestó.