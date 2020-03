Los casos de coronavirus en nuestro país vienen generando alarma en la población y la actriz Anahí de Cárdenas decidió referirse sobre ello en un extenso mensaje, donde dio algunas recomendaciones a sus seguidores para que eviten contagiarse del virus.

La actriz peruana recurrió a su cuenta de Instagram y señaló que ella es parte de la población en riesgo ante esta pandemia que viene afectando a más de 100 países.

″Cáncer en mitad de una pandemia... Parece título de una película de apocalipsis. Yo siempre pensé que un marco coyuntural de este tipo me agarraría del otro lado, no del lado de 'población vulnerable’ o ‘población en riesgo’. Siempre pensé que ante la apocalipsis zombie, yo sería la que los decapitaría a machetazos como Michone en The Walking Dead", escribió la actriz al inicio de su texto.

“Y bueno, qué mejor que una pandemia para replantearte las cosas en tu vida. Ahora todos debemos ser responsables. Creo que esa es la palabra clave. Si es que han cancelado las clases en los colegios, o han dado libre en el trabajo es para que se queden en sus casas, no para ir al mall. Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100%. Hazlo por ti y por las personas que quieres. Está en todos cuidarnos”, agregó Anahí de Cárdenas.

Finalmente, la intérprete peruana recalcó que la prevención salva vidas y recomendó lavarse las manos de manera adecuada.

“Más de lo que pueda hacer el Estado por nosotros, es: ¿Qué puedo hacer yo, para contribuir con el bienestar común de la sociedad? El pánico nunca ayudó a nadie, pero la prevención salva vidas. A partir de hoy, a saludar con el codo. Pd. ¡Lávense las manos!", finalizó.

