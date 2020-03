Coronavirus aplaza la final del Miss Teen Universo Perú

Debido al avance del coronavirus que en Perú ya registra cerca de 500 casos confirmados, Diego Alcalde Sangalli, organizador del Miss Teen Universo Perú, decidió aplazar hasta nuevo aviso la final del certamen de belleza, el cual se iba a realizar el pasado 22 de marzo.

“En aras de salvaguardar a mis 34 candidatas he preferido que hagamos un alto por ahora hasta que las cosas mejoren. No puedo exponer a que jovencitas de todo el país puedan contagiarse. La nueva fecha aún no está definida”, señaló.

De otro lado, tras 15 años al frente del Miss Teen Universo Perú el organizador de este concurso ha decidido darle un giro importante. Es decir, ahora llevará otro nombre bajo el título de “Reina Adolescente Perú”, esto con el fin de evitar confusiones, marcar diferencias y sobre todo continuar con la elección de la adolescente más bella de nuestro país.

“Si decidí cambiarlo de nombre es porque lamentablemente durante estos años aparecieron muchos concursos que usan el nombre ‘Miss Teen’. Es una marca que ha sido muy manoseada, hay demasiados concursos que coronan a muchas chicas con este mismo título y trae demasiadas confusiones entre organizaciones. Por eso estamos lanzando algo nuevo y ahora nos llamaremos ‘Reina Adolescente Perú’. Ya contamos con el aval de los auspiciadores, los directores regionales y todos apoyan el cambio”, manifestó Alcalde.