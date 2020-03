El coronavirus se ha convertido en una pandemia global que hasta el momento registra más de 243.000 casos en el mundo, sin distinguir territorios ni condición social. Incluso, cada vez son más los famosos que se han visto afectados por esta enfermedad.

Tom Hanks y Rita Wilson

El actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron de los primeros en confirmar que estaban aislados al dar positivo para el COVID-19.

“Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados, y algunos dolores corporales. Rita tuvo algunos escalofríos que vinieron y se van. Fiebres ligeras también. Para jugar bien las cosas, como se necesita en el mundo en este momento, hicimos las pruebas para el coronavirus, y dimos positivos”, reveló el famoso actor en su cuenta de Facebook.

Pocos días después, la hermana del actor Tom Hanks, Sandra Hanks Benoiton, dio a conocer que “no está muy bien”, pero sí “ok”.

Idris Elba

Otro de los actores que dio positivo al coronavirus fue el británico que dio vida a Heimdall en la película de “Thor”.

“Esta mañana di positivo en el test del COVID-19. Me siento bien, hasta ahora no tengo síntomas pero he estado aislado desde que me enteré sobre mi exposición al virus. Gente quédense en casa y sean pragmáticos. Los voy a mantener al tanto de cómo lo estoy llevando. No al pánico”, informó el actor en su cuenta de Twitter.

Kristofer Hivju

El actor noruego que se hizo famoso por su papel de Tormund Giantsbane en la popular serie “Game of Thrones” también es otro de los contagiados por coronavirus.

Kristofer Hivju acababa de comenzar a rodar la segunda temporada de la serie de Netflix, “The Witcher”, cuando se conoció que dio positivo para el COVID-19, por lo que se tuvieron que parar las grabaciones.

“Lamento decir que hoy he dado positivo por COVID-19. Mi familia y yo nos aislaremos en casa el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo solo tengo síntomas leves de un resfriado”, dijo en su cuenta de Instagram.

Olga Kurylenko

La actriz conocida como la ‘exchica Bond’ por interpretar a Camille Montes junto a Daniel Craig en la película de James Bond del 2008 ‘Quantum of Solace’ dio positivo para coronavirus.

Ella llegó a un hospital en Reino Unido con fiebre y fatiga, pero contó que la mandaron a casa porque solo caben “los que luchan por su vida”.

"He estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales. ¡Cuídate y tómate esto en serio!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Itziar Ituño

Una de las últimas famosas en dar positivo para el coronavirus fue la actriz Itziar Ituño, conocida por su papel de la inspectora Murillo en la exitosa serie “La casa de papel”.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, manifestó la actriz española en sus redes.