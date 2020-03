John Kelvin viajó a Italia hace unos días para realizar unas presentaciones; sin embargo, estas fueron canceladas debido a la rápida expansión del coronavirus que ha afectado a dicho país, que actualmente se encuentra en cuarentena.

Al respecto, en comunicación con el programa “América Hoy”, el cantante de cumbia declaró que está preocupado por el escenario que se vive en Italia. “Estoy muy preocupado con la situación que se vive acá en Italia”, señaló.

Kelvin contó que todavía están transitando con normalidad por las calles de la ciudad, pero con ciertas restricciones para evitar más contagios.

“Para que las personas en sus hogares puedan tener las compras del supermercado, tiene que ir solo una persona por familia (…) Yo acabo de salir a comprar y he regresado. Uno puede transitar normal por la ciudad, hay panaderías abiertas, pero hasta cierta hora. Además, hay un número limitado de personas que pueden ingresar”, sostuvo.

Asimismo, el cantante de cumbia contó que a pesar de que ha buscado varias formas de salir de ese país para cumplir con los shows que tiene programados en España, pero no lo ha conseguido pues el Gobierno italiano ha tomado la medida de sancionar a las personas que intenten escapar de la zona en cuarentena.

“La Policía está trabajando 24 horas, veo bastante policías moviéndose por todos los lugares. Lo que me preocupa es que yo tenía pensado ir a España, pero en las fronteras no se puede ni salir porque hay una penalidad de 200 euros, y no solo eso puedes ir a la cárcel, puedes ir tres meses de cárcel”, contó.

“Yo salgo a comprar a la tienda, lo que sí están restringiendo muchas cosas en Italia.Yo he tratado de salir de Italia de muchas maneras, me fui al aeropuerto y los vuelos están cancelados. Quise alquilar un auto para irme a Barcelona en carro y me dijeron que iba a ir en vano porque no me iban a dejar salir”, señaló.

El artista peruano sostuvo que la situación en Italia lo mantiene ansioso durante todo el día. “Ahorita estoy muy ansioso, preocupado. Todo el día es preguntar de qué manera puedo llegar a España, así sea en tren, bus, carro”, narró.

John Kelvin narra situación que vive tras quedar varado en hotel de Italia por el COVID-19