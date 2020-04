Amy Gutiérrez tuvo que ser trasladada de emergencias al hospital por la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que presentó malestar en pleno toque de queda. A través de sus stories de Instagram, la cantante narró lo que le sucedió.

Ante la preocupación de sus miles de fanáticos, la salsera descartó haberse contagiado de coronavirus (COVID-19) y reveló que el diagnostico que le dieron los médicos fue infección urinaria.

“Estoy internada, pero para la gente que está muy preocupada, no tengo coronavirus. Estoy con una infección urinaria y estoy con tratamiento. Gracias por su preocupación, me sentía muy mal. He descansado lo que tenía que descansar. Los doctores me ayudaron muchísimo gracias a los medicamentos”, se le escucha decir a Amy G.

En otro storie, Amy reveló que fueron unos policías quienes la ayudaron a llegar al hospital debido a que se le complicó movilizarse porque no tenía efectivo para pagar una ambulancia, dado que durante estos días estuvo cumpliendo con la cuarentena y no tuvo oportunidad de acudir al banco.

“Les cuento la anécdota de lo que pasó ayer, estaba con los dolores, de verdad era muy doloroso. Cuando salimos no había nadie en la calle, y yo decía por favor que alguien se apiade de nosotros y que me lleven al hospital. Llamamos ambulancia pero no podían venir porque necesitan pagos en efectivo y nosotros solo teníamos en tarjeta porque no hemos podido salir al banco, no teníamos previste que pasara esto ayer”, contó.

“Después mi papá llamó a mi mamá y le dice que ya había conseguido movilidad. Y fueron dos amables policías que nos llevaron al hospital. (…) Quisimos darles una propina pero ellos dijeron que la mejor recompensa sería que yo me recuperara”, contó Gutiérrez emocionada por la anécdota que vivió con los efectivo policiales.

Amy Gutiérrez fue trasladada de emergencias a hospital

