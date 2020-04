View this post on Instagram

De cuando te arreglas (a pesar de todo) Muchas veces quedarnos en piyama todo el dia, y lo digo con conocimiento de causa, puede ser una actitud peligrosa. Esta rico no bañarse los domingos, lo se, los que me conocer saben que disfruto quedarme en piyama la mayor cantidad de tiempo, pero aprendi, que mi actitud cuando me meto a la ducha, armo un horario, y por mas de que no vaya a salir a la calle, me visto como para trabajar, cambia por completo. Me da una vibra diferente, un “yo no se que” que me motiva a seguir y agregarle cosas a mi día, que si me hubiese quedado en piyama, probablemente hubiese solo visto mil temporadas de la serie de turno (que también esta bien, pero no todos lo días no sean sapos). Bañate, lavate el pelo, encremate, cuidate la piel (ahora que hay tiempo, crea rutinas. Ayuda, el orden ayuda. Estoy saliendo de la clinica y hoy toca descansar. Pero si me siento bien, en la noche hago un poquito de deporte, o sigo componiendo! Encuentra tu pasión! #fuckcancer #nomevenceras #fuckcovid #wellness #vamosmierda #habitos