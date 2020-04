Ethel Pozo y Renzo Schuller ofrecieron una disculpa a su público por el informe que presentaron el día de ayer, 31 de marzo, en su programa ‘América Hoy’. El enlace en vivo que se emitió trataba de un operación policial en Bellavista, que terminó siendo falso.

El enlace en vivo fue protagonizado por el alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, quien simuló que intervino a una pareja que desacató la cuarentena en su distrito.

Ethel Pozo y Renzo Schuller piden disculpas por haber emitido nota falsa

“El día de ayer nosotros lanzamos una nota, un enlace en vivo, que se suponía iba a ser una intervención en un distrito, en Bellavista. En el transcurso de esta nota nos fuimos dando cuenta de que algo andaba mal, motivo por el cual el equipo de producción decidió levantarla y no continuar con una nota que debió durar unos 6 o 7 minutos porque también notaban lo mismo que nosotros. Al terminar el programa, la producción general hizo las investigaciones respectivas", explicó Schuller.

Asimismo, la figura de América Televisión señaló que la persona responsable del informe será sancionada.

“Un integrante de la producción, una tercera persona digamos, decidió actuar de manera independiente, generando una nota ficticia y no real, motivo por el cual esta persona será sancionada, tendrá la llamada de atención respectiva, porque nosotros no nos caracterizamos por hacer este tipo de información”, agregó.

Ethel también se disculpó y señaló que tanto los conductores como el equipo de producción velan por brindar una buena información.

“Queremos pedir las disculpas como madre que soy, es la verdad la que siempre inculco a mis hijas. Esas imágenes no eran reales y esa persona (de la producción) será sancionada”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Magaly Medina utilizó varios minutos del espacio que conduce en ATV para criticar a Ethel y Renzo por haber presentado la simulación de una operación policial.

“Es una simulación de un operativo, pero no lo muestras como verdadero pues. No eres bestia, no le engañas a la gente, no engañas a tu público. Pero qué le vamos a pedir eso a Ethel Pozo y Renzo Schuller y por supuesto a la bestialidad que tienen detrás como productores”, cuestionó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Renzo Schuller por montar operativo falso para 'América Hoy'

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo se quiebra por muertes de peruanos en España por coronavirus

Ethel Pozo se quiebra por muertes de peruanos en España por coronavirus