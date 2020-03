La cuarentena ha provocado que diversos artistas se la ingenien para mantener entretenidos a sus miles de seguidores de las redes sociales. Por ello, Johanna San Miguel y Wendy Ramos no se quedaron atrás y emocionaron a sus fanáticos reviviendo a sus entrañables personajes de “Pataclaún”

Vía Instagram, Wendy transmitió un en vivo, al que luego se unió su colega Johanna, causando gran sorpresa. Sin embargo, lo mejor vino cuando las actrices interpretaron a ‘Queca’ y ‘Wendy’ respectivamente.

En la divertida escena, que luego fue compartida como una publicación en Instagram por Ramos, se puede escuchar a ‘Queca’ pidiendo a todos que se queden en casa, para luego decirle a ‘Wendy’ que se quede “con el chusco de su marido”.

‘Wendy’ responde tiernamente al pedido de ‘Queca’, diciendo: “Quequi, ¿qué pasa? Ay, Quequi, no digas así”.

La publicación cuenta con más de 80 mil reproducciones y con un sinfín de comentarios. Muchos de sus seguidores se mostraron emocionados y agradecidos con las artistas por revivir a los queridos personajes de la serie de los años 90.

“Gracias capazas. Qué bien hace reírse”, “Son hermosas”, “Me hicieron la semana”, “Gracias por alegrarnos la noche”, “Ha sido la mejor transmisión que he visto en estos días. Me encantó”, “Ay me muero”, “Son lo máximo. Qué recuerdos escuchar nuevamente la voz de ‘Wendy’", son algunos mensajes que se leen en los comentarios.

