View this post on Instagram

¡Aquí vamos mi gente! La educación no debe detenerse. 💪🏽♥️🇵🇪Desde este Lunes 6 la escuela llega a casa con #AprendoenCasa Programa producido por el Ministerio de Educación @mineduperu el IRTP a través de sus señales de @tvperuoficial @nacionalfm y @canalipe para todo el Perú. Una iniciativa para entretenernos y aprender juntos de los maestros. Los programas los pueden ver por el canal nacional (canal 7) al cual todos tenemos acceso. . . 10.00 am. Inicial 10.30 am Primaria 2.00 pm Secundaria✔️ . . ¡No olvides que puedes visitar aprendoencasa.pe donde encontrarás material para este inicio de clases a distancia! Si Tienes dudas o consultas sobre el inicio del año escolar a distancia ¡Escribe al WhatsApp! Agrega este número a tu agenda 989183596 y responderás todas tus inquietudes. Horario de atención de 5:00 p. m. a 7:30 p. m. . . Estoy agradecida por la responsabilidad y la confianza. ¡De esta salimos todos! 💪🏽♥️🇵🇪📚 #mequedoencasa #yomequedoencasa #inicial #primaria #secundaria #cuarentena #Peruestaennuestrasmanos