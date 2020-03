El distanciamiento social que se vive en diversas partes del mundo provocado por la nueva pandemia del coronavirus (COVID-19) ha generado que diversos cantantes recurran a las redes sociales para brindar conciertos desde sus casas.

El domingo pasado, los Backstreet Boys se juntaron de forma virtual para formar parte del primer concierto benéfico para ayudar a los estadounidenses afectados por el coronavirus (COVID-19).

El iHeartRadio’s Living Room Concert for America –nombre del concierto- fue presentado por el cantante Elton John y transmitido por la televisión estadounidense, Fox TV.

Durante el concierto, aparecieron estrellas como Alicia Keys, Billie Eilish o Mariah Carey. Pero fueron los Backstreet Boys los que se robaron el show en las redes sociales tras interpretar su conocido hit “I Want It That Way”.

En el video difundido en Twitter y YouTube, vemos a los cinco miembros de la exitosa banda de los 90 interpretar la canción, desde sus lugares de residencia en Estados Unidos.

Brian Littrell comienza a cantar y rápidamente Nick Carter, se une a la canción. Más tarde aparecen AJ McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson, este último aparece junto a sus pequeños hijos.

En la cuenta oficial de los Backstreet Boys en Instagram fue compartido un extracto del clip con un mensaje de agradecimiento.

“Es un honor que podamos ser parte de este increíble evento”, se lee en el mensaje que hasta el momento cuenta con más de un millón de visualizaciones y con un sinfín de comentarios. Muchos usuarios aplaudieron la reunión de los integrantes para esta iniciativa.

“Fue tan bueno”, “Llorando”, “Backstreet Boys cura COVID-19 con la increíble interpretación de una canción icónica”, “Realmente, iluminaron mi día”, “Muchas gracias a todos por su regalo de la música. No tienes idea de cuánto te necesitábamos esta noche”, “¡Muchas gracias por hacer esto y traer una sonrisa a mí, y tantas otras caras!”, son algunos comentarios que dejaron sus fans en la publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena