La actriz Meryl Streep junto a sus amigas Christine Baranski y Audra McDonald se unieron en una transmisión online para rendirle homenaje al aclamado compositor de musicales, Stephen Sondheim, por sus 90 años.

Desde sus casas y todas en bata blanca empezaron a cantar mientras bebían algunos tragos. La presentación de Streep y sus amigas inició con la frase: “Me gustaría proponer un brindis”.

Mientras cada una se presenta se van sirviendo un trago diferente para luego interpretar su propia versión del tema “The Ladies who lunch”.

A Streep se le ve con gafas y en un momento se cansa de servirse cóctel tras cóctel, por lo que decide beber directamente de la botella de whisky.

El evento reunió a grandes personalidades del teatro musical y bajo el título “Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebretion” se puede ver las diferentes participaciones en la página web de Broadway y en su canal de YouTube.

Cabe recordar que Sondheim es una de las más grandes figuras del teatro musical. Tiene en su haber un premio Oscar, ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer. Además de ser reconocido con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015.

