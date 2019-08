'Coto' Hernández niega haber filtrado video con Yahaira Plasencia: "Estoy recibiendo insultos y amenazas"

Síguenos en Facebook

Luego de que varios medios de espectáculos han hablado de un supuesto video privado de 'Coto' Hernández con Yahaira Plasencia, el modelo costarricense decidió aclarar en sus redes sociales que él no ha filtrado ningún video.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality reveló que viene sufriendo insultos y amenazas al ser señalado como el responsable de la difusión del video en el que aparecería con la salsera en una situación comprometedora.

"Solo quiero hacerles acordar que a mí me robaron o me mandaron a robar el celular en el cual había mucho contenido de todo tipo, desde entonces no tengo ninguna foto o video en mi poder. Pondré medidas preventivas para evitar cualquier tipo de inconveniente. Gracias", manifestó el popular 'Coto' en un extenso mensaje.

Incluso, 'Coto' Hernández compartió una fotografía de su denuncia policial que realizó el pasado 6 de mayo en la comisaría de San Miguel.

De esta manera, el modelo costarricense busca desligarse totalmente de la difusión de un supuesto video privado de Yahaira Plasencia que Magaly Medina aseguró en su programa tenerlo en su poder.

"No tengo que darle explicaciones a nadie pero ahí se los dejo para todas las personas que se ponen a señalar sin saber cómo está el tema, buenas noches", agregó 'Coto' Hernández en sus historias de Instagram.