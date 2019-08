'Coto' Hernández revela qué contiene su video con Yahaira Plasencia: "Fue grabado por ella"

Síguenos en Facebook

'Coto' Hernández habló sobre el video que tiene con Yahaira Plasencia y aclaró que dicha grabación no muestra ningún contenido de índole sexual, como se ha especulado en algunos medios.

“Es un video que no ha sido tomado por mí sino por la otra persona y no tiene nada de malo. Yo nunca he hablado mal de esta persona y prefiero evitar mencionarla. Que yo haya contado mi verdad es muy diferente a que la otra persona quiera aceptarlo. Está en todo su derecho de callar”, manifestó el modelo costarricense.

Durante su conferencia junto a Michelle Soifer, 'Coto' Hernández incluso se animó a revelar detalles del contenido que tiene el mencionado video y sorprendió al contar que fue la propia salsera quien lo grabó utilizando su celular.

"Ese video sí fue grabado por ella, era un video normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo no se ve absolutamente nada malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un video normal, de dos personas que tienen un vínculo", sostuvo el exchico reality.