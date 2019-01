'Coto' Hernández revela que recibió amenaza tras pelea con Erick Sabater (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras la bochornosa pelea que protagonizó en la vía pública con su excompañero Erick Sabater, 'Coto' Hernández utilizó sus redes sociales para denunciar que viene recibiendo amenazas.

A través de sus historias de Instagram, el modelo costarricense publicó una fotografía en la que muestra un reciente mensaje que le dejaron con una amenaza de muerte.

"Te vamos a visitar en moto, c***, en una Pulsar, acuérdate ah, que vas a ver lo que te va a pasar por p***, te vamos a matar h***, vas a ver c***, te vamos a dar vuelta h***, solo puedes buscar sobre Los Demonios del Callao o Los Injertos, solo te puedo decir ponte chaleco, a ver si te salvas c*** c***", se lee en el fuerte comentario que se hizo desde una cuenta identificada como 'edin.fer11', la cual ya no se encuentra activa en Instagram.

Cabe mencionar que pese a que 'Coto' Hernández pidió disculpas por su comportamiento, Erick Sabater señaló que continuará por la vía legal hasta las últimas consecuencias.