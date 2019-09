Coto Hernández se encuentra en Perú y habló sobre el video íntimo con Yahaira Plasencia

Síguenos en Facebook

Tras rumores de que existía un video entre Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández, este por fin se difundió a través de las redes sociales. En el material audiovisual no se aprecia contenido sexual, pero sí se observa a ambos compartiendo un momento romántico.

Luego de esta filtración, el modelo viajó a Costa Rica para alejarse de las cámaras de la farándula limeña.

Tras varios meses, el costarricense volvió a Perú y en una entrevista se refirió al video íntimo que se filtró en redes sociales donde él y la salsera Yahaira Plasencia compartían gratos momentos.

“Ya he hablado de ese tema, estando en Costa Rica todos los medios me llamaron, pero yo no quise contestar, no quise contestar a nadie. Es un tema que quiero dejar allí, que no quiero volver a tocar. Que la gente diga lo que diga, piense lo que piense, pero yo ya no quiero mencionar el tema”, dijo Coto a las cámaras de ‘Mujeres al Mando’.

Luego, Coto señaló que la salsera tiene derecho a ser feliz y llevar una relación con la persona que a ella le parezca.