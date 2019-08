'Coto' Hernández se molesta en vivo con 'Válgame Dios': "Me están buscando un problema innecesario" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El modelo de origen costarricense 'Coto Hernández' reaccionó molesto cuando una reportera de 'Válgame Dios' intentó mediar para un enlace en vivo del extranjero con el programa.

Según explicó la reportera Ruth Palomino, 'Coto' Hernández explicó que no le gustó cómo presentaron un video promoción sobre su persona luego de que denunció haber sufrido el robo de un celular donde se encontraban grabaciones junto a "una chica con la que salía".

Recordemos que en los medios de comunicación trascendió que esa joven con la que salía sería la salsera Yahaira Plasencia, quien habría regresado con la 'Foquita'.

"Pasó algo ayer y no quiero que se vuelva a repetir. ¿Cómo van a poner que yo voy a disparar con toda mi artillería? Yo entiendo a la televisión y todo pero yo no quiero hablar, ni mostrar. Lo que dije en su momento lo dije y yo no quiero hacerle daño a nadie", dijo

"No me pareció que dijeran que yo iba a 'disparar toda mi artillería'". Osea me están buscando un problema innecesario", señaló molesto el ex mejor amigo de Erick Sabater.

Hace unos días, Magaly Medina mencionó tener un video que confirmaría el romance entre Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández, pero dijo que no lo mostraría en televisión porque pertenece a la "intimidad de dos personas".

La 'Urraca' también reveló que en la grabación aparece un oso de peluche, regalo que la salsera le habría dado al modelo de Costa Rica por el Día de San Valentín.