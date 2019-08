Coto Hernández a Yahaira Plasencia: “No me importa lo que haga ella con su vida”

Síguenos en Facebook

Coto Hernández fue vinculado hace unos meses con Yahaira Plasencia. Ahora, el modelo tuvo fuertes calificativos luego de ver el ampay de ‘la reina del toto’ junto Jefferson Farfán celebrando en el departamento de Miraflores del futbolista.

El modelo comentó que la reconciliación de Yahaira y Jefferson es un secreto a voces. Además, recomendó a la ‘patrona de la salsa’ que ‘no se haga’ y que cuente ya la verdad.

"¿Lo de Yahaira? Todo mundo sabe eso. (...) No me importa lo que haga ella con su vida. No voy a decir, no me interesa nada, ya lo que pasó, pasó en su momento. Ella lo negó, está válido, no me importa", comentó Coto Hernández.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia e integrantes de su orquesta fueron captados en el lujoso departamento de Jefferson Farfán. Este ampay fue revelado en el programa de Magaly Medina.