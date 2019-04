​'Coyote' Rivera rompe su silencio tras la muerte de su hijo: "Me tuvieron que internar en una clínica"

Síguenos en Facebook

El pasado 9 de marzo una noticia devastó a la familia del futbolista Paolo Guerrero: el hijo mayor de su hermano 'Coyote' Rivera fue hallado muerto en la vía pública.

Julio André Carrillo Quispe (28) fue víctima de la delincuencia y perdió la vida luego de que le arrebataran su celular bajo la modalidad del 'arrastre' a pocas cuadras de la casa de Doña Peta, en Chorrillos.

Es así que a pocas semanas de la muerte de Julio André, el 'Coyote' Rivera rompió su silencio y habló por primera vez de la muerte de su hijo: "Me tuvieron que internar en una clínica, he estado con calmantes, me he levantado después de 6 o 7 horas, cuando reacciono no sabía dónde estaba, miraba el mundo, a mi alrededor y no sabía dónde estaba, momento difícil", sostuvo en Reporte Semanal.

Junto a ello, el 'Coyote' Rivera relató qué cree es lo que habría ocurrido: "Ya era el cuarto celular que perdía, y este último era el que la mamá le regaló, y había sido una semana antes de que pase el incidente... para mí, él (mi hijo) ha visto la importancia, el esfuerzo de que su madre le regalara un celular y que nuevamente se lo arranquen, de repente no midió un poco las circunstancias y esta gente tan mala, no hubieran hecho eso", expresó sumamente conmovido.

Después de ello, contó cómo tomó la noticia Paolo Guerrero: "Paolo sintió mucho la pérdida de mi hijo, eran hermanos prácticamente", pues explica que ambos fueron muy unidos desde pequeños: "Paolo y Julio André se han criado desde chicos con mi madre", agregó.

Finalmente, el 'Coyote' Rivera espera encuentren a los culpables que le arrebataron la vida a su hijo por un teléfono celular y se mostró indignado con lo ocurrido: "Eso es lo que me indigna, por un celular". Además, contó que está viviendo junto a su madre Doña Peta debido a que también se encuentra mal con la pérdida.

