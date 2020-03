Crean memes burlándose de enfermedad de Anahí de Cárdenas y actriz llora al verlos

Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para comentar sobre los crueles memes que un grupo de estudiantes crearon para burlarse de su enfermedad.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que está haciendo memes burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar”, contó Anahí en Instagram.

Luego continuó con: “Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel. Pero es parte de ser una figura pública, ¿no? Siempre hay un lado positivo y un lado negativo para todo”.

La actriz también comentó que esto debe de servir para que las personas puedan reflexionar y entender el sufrimiento de otras personas.

“Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y como lidiamos con las desgracias, propias y ajenas. Nuestra falta de compañerismo, empatía y sentido de comunidad”.