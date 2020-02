Tras la repentina salida temporal de Gian Piero Díaz de la conducción de ‘Esto es Guerra’, nuevamente varios nombres suenan para ser su posible reemplazo y el nuevo conductor del reality juvenil.

Según fuentes de Trome, Cristian Rivero sería una de las opciones más fuertes para asumir la conducción, luego de confirmarse su salida de Latina tras varios años de relación laboral.

Además, la pareja de Gianella Neyra ya ha trabajado años atrás con Jazmín Pinedo, por lo que ProTV habría aprovechado la oportunidad para hacerle la oferta al también actor.

Cabe mencionar que en la última edición de ‘Esto es Guerra’, Gian Piero Díaz anunció su alejamiento temporal del programa debido a un tema personal y ‘El Tribunal’ no tardó en decir que un nuevo conductor sería presentado este lunes.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo el popular ‘Pipi’ dejando en shock a todos los participantes.

