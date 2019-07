Cristian Zuárez demandaría a Laura Bozzo por sus declaraciones en “El Valor de la Verdad”

Síguenos en Facebook

El argentino Cristian Suárez se pronunció a través de su cuenta de Instagramluego de que su expareja Laura Bozzo se haya presentado en 'El Valor de la Verdad' y haya revelado lo que vivió cuando ambos tenían una relación sentimental.

"Me enteré que me quisieron hacer daño un pedófilo llamado Beto Ortiz alias pollo a la brasa y está mujer que desconozco pero que tendrá que aclarar cada una de sus acusaciones, pero como ven el pez por la boca muere ya se los había dicho", expresó Suárez.

POSIBLE DEMANDA

Cristian Zuárez no descartó la posibilidad de demandar a la abogada, quien lo acusó de ‘chantaje’ y ‘extorsión’.

“No descarto nada (acción legal), porque la verdad es una sola y yo la sé. No la extorsioné, solamente le reclamé mi parte de lo que me correspondía. No solo es su dinero, porque lo hicimos juntos”, expresó el argentino.

Asimismo, negó que haya tenido la intención de agredir físicamente a Laura Bozzo: “Fue un accidente en el clóset, fue por una borrachera, no se podía mantener de pie. Ella me estaba agrediendo verbalmente y me agarró de los pelos porque me estaba yendo con mi maleta. Ella se asustó y se dio contra la punta del marco de la caja (fuerte). Se cortó la ceja, empezó a sangrar y la llevé al médico”, acotó.