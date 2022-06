Cucho Galarza tiene años de trayectoria en la música y conoce muy bien cada partitura que lo ha llevado a colocarse en los mejores escenarios dentro y fuera del país. En esta ocasión y sin dejar sus raíces, el Grupo Río, para hacer realidad uno de sus sueños: cantar sus propias composiciones como parte de una faceta en su vida.

Es así como nace el tema titulado “Déjame estar contigo”, una melodía a ese amor no correspondido en donde a veces es mejor soltar en lugar de reparar.

“Imaginaba el ruego de un amante para poder continuar una relación que no tenía futuro. Esta canción debí terminarla hace meses atrás, la tuve que dejar en stand by por buen tiempo, pero mi amigo Elías Ponce Jr. fue quien me insistió para concluirla. Al final le hice caso y pude completar mi proyecto”, contó Cucho Galarza.

Algo que el artista aclaró es que no busca ser solista. Sin embargo, resalta que como todo músico es importante reinventarse, explorar nuevos escenarios y hacer sentir ese talento que nace del corazón al momento de componer una canción.

“Ser solista no es algo que estoy buscando, es solo la necesidad de poder mostrar las ideas que me vienen a la cabeza. En realidad, ya he lanzado varias canciones en solitario, pero muy pocos se han enterado porque solo lo comento en mis redes sociales y para mis seguidores. Así que es algo que quedaba entre amigos”, señaló Cucho, quien tiene claro que ahora quiere marcar la diferencia.

“Creo que la canción merece una oportunidad de llegar a más gente, no tanto por mí, sino porque he sentido que quizás es injusto condenarla al olvido”, agregó el reconocido artista.

“SIEMPRE SERÉ UN RÍO MÁS”

Cucho Galarza, integrante del grupo Río, no dudó en agradecer a sus compañeros de tarima, Chicho y Pocho, pues con ellos iniciaron esta gran aventura musical, convirtiéndose en una de las bandas más queridas y reconocidas dentro y fuera del país.

Temas como “La universidad”, “Todo estaba bien”, “Lo peor de todo”, son canciones que se han quedado grabadas en la mente y corazón de peruanos. Es por esa razón que Cucho no tiene pensado dejar su grupo. Al contrario, se siente muy cómodo porque son ellos los que lo impulsan a seguir reinventándose, además de continuar creciendo dentro y fuera de los escenarios.

“Ellos son muy respetuosos de lo que hago. Además, saben que mi prioridad es y será siempre Rio. La gente me conoce como Cucho Galarza, conocen a los tres Río: Pocho, Chachi y Cucho. Siempre seré un Rio más”, mencionó.

Cabe recordar que Cucho Galarza se inició en el mundo de la música en 1978. Ha escrito para el grupo Rio emblemáticas canciones como: “Al norte de América”, “Contéstame”, “Lejos de ti”, “La universidad” (en coautoría con Pocho y Chachi), “Historias”, “Ventana”, “Joaquín”, “Planeta bar” “Sin ti”, “Huir de ti”, y más.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes reconoce que se hizo nuevo retoque

Melissa Paredes reconoce que se hizo nuevo retoque