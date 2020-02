Disparó con todo. El exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe se mostró indignado con su sobrino Jefferson Farfán por no invitarlo a su película, por supuestamente tergiversar los hechos y por su “ingratitud” al no nombrarlo. Eso no es todo, también calificó como “insolente” y “desubicada” a la cantante salsera Yahaira Plasencia.

“Sí (vi la película), he tenido que pagar 18 soles. Es como una telenovela muy sentimental. Hay capítulos que realmente dejan mucho que desear. Creo que en algún momento de su historia, tanto la familia como yo, pensé en algún momento estar. Se habla una parte de la película de Waldir donde supuestamente sale de una casa y no se ajusta a la realidad porque fue en la casa de mi mamá después de un cumpleaños mío. Como familiar directo, la sangre es la sangre, duele mucho. La familia se ha sentido afectada porque se pensó otra cosa”, afirmó dolido el exjugador de la U en entrevista con Trome.

Yahaira Plasencia sí asistió al estreno de la película y en conversación con la prensa afirmó que están presentes todas las personas que lo aman. Estas declaraciones molestó al ‘Cuto’.

“Cuando esa señorita desubicada, en pleno estreno, aseguró: ‘están todas las personas que lo aman, quieren y respetan’. Una insolente que no es parte de su historia”, manifestó al mencionado medio. Para el exfutbolsita la cantante salsera no tenía que estar allí.

El ‘Cuto’ Guadalupe no conversa con Jefferson Farfán hace cuatro años por problemas familiares y porque no le gustaron sus opiniones, pero confesó que lo extraña porque es su “sangre”.

“Es normal (extrañarlo). La sangre es la sangre, se siente nostalgia porque él se ha criado con nosotros. Siempre hemos tenido buen trato. Este tema (de estar distanciados) ya tiene como 4 años”, indicó.

Recordó cuando lo defendía. “Le estaban dando por donde más le duele a un varón. Un muchacho salió a revelar que había estado con su novia, la salsera, y yo me enfrenté a todos”.