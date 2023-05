El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe reveló las razones por las que no le agrada la cantante de salsa Yahaira Plasencia, expareja de su sobrino Jefferson Farfán.

En una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, el deportista consideró que a la salsera le hace falta ser humilde con los medios de comunicación.

“¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’”, expresó.

Asimismo, Guadalupe explicó por qué prefiere a Daniela Darcourt sobre Plasencia, quien aseguró debería tomar clases para mejorar en su voz.

“Voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas. Está en un nivel espectacular y espero que en algún momento Yahaira estudie para canto porque tienes que pulir. Si tú quieres trascender, tienes que trabajar para eso. Pulir ciertas cosas y mejorar, porque si con (Sergio) George no llegaste, entonces George no es mago tampoco”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR