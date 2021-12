Luis “El Cuto” Guadalupe vivió momentos de angustia en estos últimos días. Una fiebre y malestar lo aquejaban y tuvo que ser sometido a una operación al sentir que estaba al borde de la muerte, tal como lo afirmó en entrevista para Trome.

“Han sido momentos duros. Es el momento más duro de mi vida. Muchas veces una cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. También he estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil, estuve con antibióticos”. comentó.

“Sí (temió lo peor)porque uno no está acostumbrado. Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios. En la clínica me trataron muy bien y una de las personas que me atendía me dijo, “Cuto puedo orar por ti”, agregó.

Según el exfutbolista, los médicos no podían detectar qué mal lo aquejaba. La fiebre no paraba y él sentía que solo un milagro podía salvarle la vida.

“En principio no lograban detectar por qué no me paraba la fiebre. Por eso los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado. (...) Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva”, mencionó.

“Cuto” agradeció a todas las personas que oraron por él y reafirmó la fe que tiene en Dios. Sin duda, uno de los episodios más difíciles de su vida y que nunca olvidará.

“Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todo las personas que en estos días he estado en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Sin sus oraciones esto no hubiera sido posible. Acá está ‘Cuto’ Guadalupe, creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo”, finalizó.