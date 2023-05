‘Cuto’ Guadalupe se refirió al mensaje que le dedicó el cantante peruano Pedro Suárez Vértiz tras el escándalo de infidelidad de su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

Cabe mencionar que el músico publicó un peculiar texto donde demostraba su respaldo hacia el exdeportista muy a su estilo.

“En realidad el matrimonio es una cuestión de optimismo. Jamás de realismo. Sino te mueres. El que busca, encuentra. Eso no lo olviden jamás. La coquetería es totalmente inconsciente, así estés recontra templado. En hombres y mujeres. El ser humano tira rosas por donde va. Y todos sabemos que un sajiro es un boomerang que tarde o temprano cosecha”, señaló.

Al respecto, Guadalupe negó tener una amistad con el cantante, sin embargo, agradeció sus palabras aunque las hubiese valorado más si se los decía personalmente.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar que no se los pedí porque no somos amigos, aunque he escuchado sus canciones en muchas oportunidades. Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, expresó para Trome.

