CYHSY: "Hacer el mismo álbum una y otra vez parece más una técnica de marketing"

Alec Ounsworth, compositor y líder de Clap Your Hands Say Yeah, conversó con Diario Correo sobre lo que será hoy el show acústico de la banda en Bazar de Miraflores. Además, también hizo un recuento de la trayectoria que ha tenido la banda, entre todos los cambios desde su formación.

Alec, ¿qué nos puedes adelantar sobre tu presentación hoy en Lima?

Es muy emocionante venir a Lima, esta vez para presentar mis canciones en su forma más pura. Serán en forma acústica. Esta es una forma de mostrar cómo funciona la música cuando se hace simple. Estoy cubriendo material de los cinco álbumes, así como algunos covers de John Tale, Tom Waits, etc.

Quince años han pasado desde la formación de CYHSY. ¿Cómo han evolucionado tus motivaciones para seguir componiendo? ¿Qué te llama la atención hoy?

No es que haya habido una evolución, o la haya reconocido, porque me ha preocupado más terminar lo que tengo en mente en su momento dado. De esta manera, no mucho ha cambiado desde el principio. Hasta que se termina un álbum y pasa un poco de tiempo, me doy cuenta de que la forma del disco es más completa de lo que era y es parte de una sola voz. Hoy me llaman la atención trabajos como los de Big Thief, Benjamin Booker, y quizá algunos más.

Además, hoy eres el único miembro de la banda. ¿Cómo fue el proceso de creación de 'The Tourtis'?

Era prácticamente lo mismo que cualquier otro álbum. Intentaría llevar las canciones tan lejos como pudiera y pedir a otros que ayuden a finalizar (batería, bajo, etc.). En algunos casos, tocaría más instrumentos en una canción que en otra. Siempre ha sido de esta manera.